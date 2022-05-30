Росстат: в России появились четыре новых города-миллионника

По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, в стране появились четыре новых города-миллионника, говорится в материалах Росстата.

Число жителей России оценено в 147 млн человек по итогам переписи

Это Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Отмечается, что в каждом из этих городов проживают более миллиона человек.

Всего в стране насчитывается 16 городов с населением более одного миллиона человек.

Напомним, в Российской Федерации проживают 147 миллионов человек. Об этом рассказал глава ведомства Павел Малков. По его словам, итоговое значение может измениться не больше, чем на 0,2-0,3% в плюс или минус.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПереписьРосстатПермьВоронежКрасноярскКраснодар
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