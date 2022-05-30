Росстат: в России появились четыре новых города-миллионника
По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, в стране появились четыре новых города-миллионника, говорится в материалах Росстата.
Это Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Отмечается, что в каждом из этих городов проживают более миллиона человек.
Всего в стране насчитывается 16 городов с населением более одного миллиона человек.
Напомним, в Российской Федерации проживают 147 миллионов человек. Об этом рассказал глава ведомства Павел Малков. По его словам, итоговое значение может измениться не больше, чем на 0,2-0,3% в плюс или минус.
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