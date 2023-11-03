Агрегаторы такси назвали способы сэкономить на поездке
Для того, чтобы снизить цену поездки на такси, пассажиру нужно избегать пиковых часов, искать промокоды и специальные карты, а также не вызывать машину в промзоны. Об этом «Газете.Ru» рассказали компании-агрегаторы такси.
В «Максиме» уточнили, что можно сэкономить на поездке 10-20 рублей, если заказать машину через приложение, а не по телефону. В свою очередь управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко посоветовал для экономии использовать предоставляемый банками кэшбек на поездки.
Ранее таксист-блогер Егор Рябков в интервью НСН сообщил, что спрос на такси начнет расти к концу ноября и достигнет пика в середине декабря. По его словам, ожидается трехкратный рост стоимости на поездки, передает «Радиоточка НСН».
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