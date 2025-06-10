ПВО уничтожила над территорией России 102 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 102 украинских дрона самолетного типа над 11 регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня... перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.
Так, 46 беспилотников ликвидировали в Брянской области, 20 – в Белгородской, по девять - в Воронежской области и Крыму, по четыре - в Калужской области и Татарстане. Еще три дрона ВСУ сбили над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской, Курской областями, один - над Смоленской.
Ранее глава Нижнекамского муниципального района Татарстана Радмир Беляев сообщил, что над Нижнекамском уничтожен беспилотник, пострадавших и разрушений не зафиксировано, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru