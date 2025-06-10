Дуров рассказал, что не пользуется мобильным телефоном
Основатель Telegram Павел Дуров не пользуется регулярно мобильным телефоном. Об этом бизнесмен рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«У меня есть телефон, но им не пользуюсь. Я не ношу телефон, потому что считаю, он очень отвлекает. Также считаю, он вредит приватности», — заявил Дуров.
По его словам, в случае, если ему нужно на чем-то сосредоточиться, он «лучше воспользуется ноутбуком или iPad».
Ранее Павел Дуров заявил, что не зависит от государственных структур, он русский и «лучше умрет, чем станет чьим-то агентом», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru