Агрегаторы такси в России повышают тарифы

Первые снегопады в российских городах стали поводом для серьезного повышения цен на услуги агрегаторов такси, сообщает «РЕН ТВ».

«Яндекс Такси» с 15 октября повысит тарифы на поездки в Москве

Так, например, в Петрозаводске требовали 500 рублей за поездку в два километра. В Екатеринбурге Федерация автовладельцев потребовала поднять тарифы в полтора раза. И это при том, что в среднем стоимость поездки уже выросла на треть.

Причина заключается в нехватке новых машин эконом-класса; недостатке водителей и вступлении в силу закона о такси, который местами работает не в пользу ни водителя, ни пассажира.

Ранее Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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