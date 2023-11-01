Агрегаторы такси в России повышают тарифы

Так, например, в Петрозаводске требовали 500 рублей за поездку в два километра. В Екатеринбурге Федерация автовладельцев потребовала поднять тарифы в полтора раза. И это при том, что в среднем стоимость поездки уже выросла на треть.

Причина заключается в нехватке новых машин эконом-класса; недостатке водителей и вступлении в силу закона о такси, который местами работает не в пользу ни водителя, ни пассажира.

Ранее Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

