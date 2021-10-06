Агрегаторов такси обвинили в отсутствии медосвидетельствования водителей

Медицинский контроль водителей такси является формальной процедурой, а зачастую не проводится вообще, заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков в пресс-центре НСН.

«Если таксопарк 100 машин, представляете, сколько нужно медсестер, чтобы выпустить водителей на работу. Нужна бригада медсестер из ста человек, такого нет, сидит одна медсестра и отштамповано все вперед», - заявил Попков.

Ранее депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков, комментируя Telegram-каналу «Радиоточка НСН» внесение в Госдуму законопроекта о запрете водителям с судимостью работать таксистами, заявил о необходимости масштабной реформы законодательства в сфере частных перевозок.

