Агрегаторов такси обвинили в отсутствии медосвидетельствования водителей
Член общественного совета Минтранса России Андрей Попков отметил, что медицинский контроль водителей носит формальный характер, что влияет на безопасность пассажиров.
Медицинский контроль водителей такси является формальной процедурой, а зачастую не проводится вообще, заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков в пресс-центре НСН.
«Если таксопарк 100 машин, представляете, сколько нужно медсестер, чтобы выпустить водителей на работу. Нужна бригада медсестер из ста человек, такого нет, сидит одна медсестра и отштамповано все вперед», - заявил Попков.
Ранее депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков, комментируя Telegram-каналу «Радиоточка НСН» внесение в Госдуму законопроекта о запрете водителям с судимостью работать таксистами, заявил о необходимости масштабной реформы законодательства в сфере частных перевозок.
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