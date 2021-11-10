Профессор МГУ выступил за всеобщую вакцинацию

Вакцинация поможет выйти из пандемии с минимальными последствиями. Об этом октор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной. В Петербурге ее уже ввели для жителей старше 60 лет. По словам Гинцбурга, распространение COVID-19 сойдет на нет, когда от инфекции вакцинируются 70-75% населения планеты.

Аграновский также подтвердил, что всеобщая вакцинация необходима.

«Без вакцины мы не обойдемся. Она у нас есть. Но это единственная хорошая новость! Потому что заболеваемость и смертность у нас очень высокие, и это никуда не денется. Цифры могут несколько снижаться, но это такие колебания, которые не зависят от наших усилий. Если будет достигнуто 70-75% вакцинации планеты – это хорошо. Значит надо включать национальный календарь прививок», - заявил он.

По его словам, скорое достижение коллективного иммунитета зависит от самих граждан.

«Редко, когда что-то зависит от нас. Если будем прививаться – выйдем из пандемии с минимальными потерями. Не будем – с максимальными. Тут все просто», - подметил Аграновский.

Он добавил, что в привлечении людей к вакцинации помогут специалисты и «даже рекламщики».

«Нужно менять антипрививочную кампанию. А она действительно у нас скверная. Она не получилась. Но нужно ли убеждать или заставлять население – сказать не могу. Если же придется ввести обязательную вакцинацию, то часть общества воспримет это положительно, часть – отрицательно, часть – равнодушно. Все как обычно», - заявил Аграновский.

Вирусолог подчеркнул, что в России «очень глубоко укоренились антивакцинные и вакцино-скептические представления». По его словам, «это печально», так как мнение «вакцинных скептиков» не имеет никакого отношения к науке.