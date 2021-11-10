Профессор МГУ выступил за всеобщую вакцинацию
Без вакцины мы не обойдемся. Она у нас есть. Но это единственная хорошая новость!
Вакцинация поможет выйти из пандемии с минимальными последствиями. Об этом октор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной. В Петербурге ее уже ввели для жителей старше 60 лет. По словам Гинцбурга, распространение COVID-19 сойдет на нет, когда от инфекции вакцинируются 70-75% населения планеты.
Аграновский также подтвердил, что всеобщая вакцинация необходима.
«Без вакцины мы не обойдемся. Она у нас есть. Но это единственная хорошая новость! Потому что заболеваемость и смертность у нас очень высокие, и это никуда не денется. Цифры могут несколько снижаться, но это такие колебания, которые не зависят от наших усилий. Если будет достигнуто 70-75% вакцинации планеты – это хорошо. Значит надо включать национальный календарь прививок», - заявил он.
По его словам, скорое достижение коллективного иммунитета зависит от самих граждан.
«Редко, когда что-то зависит от нас. Если будем прививаться – выйдем из пандемии с минимальными потерями. Не будем – с максимальными. Тут все просто», - подметил Аграновский.
Он добавил, что в привлечении людей к вакцинации помогут специалисты и «даже рекламщики».
«Нужно менять антипрививочную кампанию. А она действительно у нас скверная. Она не получилась. Но нужно ли убеждать или заставлять население – сказать не могу. Если же придется ввести обязательную вакцинацию, то часть общества воспримет это положительно, часть – отрицательно, часть – равнодушно. Все как обычно», - заявил Аграновский.
Вирусолог подчеркнул, что в России «очень глубоко укоренились антивакцинные и вакцино-скептические представления». По его словам, «это печально», так как мнение «вакцинных скептиков» не имеет никакого отношения к науке.
«Sputnik сейчас – это высокотехнологичная, современная, безопасная и хорошая вакцина. Чтобы судить о прививках, надо иметь определенный научный уровень. При этом даже многие увенчанные степенями люди поддерживают вакцино-скептические настроения, и на них ссылаются те, кто свое мнение формирует не на основе каких-то знаний, а оглядывается на ложные авторитеты. Печальная картина, которую надо менять», - заключил Аграновский.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вакцинация остается последней надеждой в борьбе с коронавирусом, и на постепенном введении обязательных прививок настаивают не только политики и врачи, но и ученые. Он считает, что в конце весны 2022 года в России будет покончено с «острой пандемией», а уровень коллективного иммунитета превысит 65%.
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