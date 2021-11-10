«Компенсировать по максимуму»: Мясников призвал государство взять ответственность за побочки

По словам врача, коллективный иммунитет будет лишь помогать людям переносить COVID-19 легче, но не позволит человечеству полностью забыть про вирус.

«А коллективного иммунитета у нас не будет, как при кори – привились все, и корь ушла. Иммунитет будет как к "испанке" или к гриппу H1N1, который сейчас к нам каждый год приходит, а в свое время убил 100 млн людей. Имеется в виду, что коронавирус будет протекать легче. Иммунитет не сотрет коронавирус с лица земли, а просто окончательно отнесет его в разряд ОРЗ. Он и есть ОРЗ! Только 10-15% случаев, сейчас 20% случаев переходят в разряд пневмонии. Если вот этот коллективный иммунитет подразумевать, то да. Но если надеетесь, что он уйдет, то нет, он не уйдет уже, кто бы что ни говорил. Это свершившийся факт», - напомнил Мясников.

При этом ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что спрос на «вакцинные туры» в Европу у граждан России растет.

