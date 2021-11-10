«Компенсировать по максимуму»: Мясников призвал государство взять ответственность за побочки
Обязательная вакцинация от COVID-19 должна быть введена при условии компенсации властью побочных эффектов для здоровья граждан, уверен Александр Мясников.
Врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса, однако призвал сохранять осторожность в этом вопросе. Ранее о необходимости обязательной вакцинации от коронавируса заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Кроме того, обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех жителей старше 60 лет ввели в Санкт-Петербурге.
«Я за обязательную вакцинацию, но кого? Групп риска, это люди 65+ и люди с хроническими заболеваниями с учетом всех их индивидуальных особенностей. Люди, которые могут коронавирус не пережить, должны быть привиты независимо от их желания, потому что они отнимают силы у здравоохранения, их уже не хватает на других пациентов, обычных, без коронавируса, поэтому это уже не их личное дело, такие категории надо прививать обязательно. При одном условии: любая обязательная вакцинация должна подразумевать компенсацию государством тяжелых побочных явлений, если такие возникнут. Из тех миллиардов доз вакцин, которые делаются от всех болезней, серьезные побочные явления происходят где-то в одном случае на миллион, на полтора миллиона доз. И государство должно взять на себя обязательства, если будет строго доказана причинно-следственная связь проблем со здоровьем от прививки, будет компенсировано всё по максимуму, с предоставлением сиделки, жилья, медицинской помощи, и так далее. Государство от этого не разорится, оно разоряется сейчас от того, что люди забивают реанимационные, врачей заражают. Я давно это советовал. Пока власти не возьмут на себя решения о компенсации, не начнут собирать реальные, прозрачные комиссии независимых врачей, которые установят связь, не вот эти вот "у меня нога сломалась через полгода после прививки", а реальные случаи инвалидизации, пока власти не возьмут за это ответственность, пока это не будет объявлено со всех сторон, у нас никакой вакцинации не будет, так люди и будут менжеваться», - объяснил он.
По словам врача, коллективный иммунитет будет лишь помогать людям переносить COVID-19 легче, но не позволит человечеству полностью забыть про вирус.
«А коллективного иммунитета у нас не будет, как при кори – привились все, и корь ушла. Иммунитет будет как к "испанке" или к гриппу H1N1, который сейчас к нам каждый год приходит, а в свое время убил 100 млн людей. Имеется в виду, что коронавирус будет протекать легче. Иммунитет не сотрет коронавирус с лица земли, а просто окончательно отнесет его в разряд ОРЗ. Он и есть ОРЗ! Только 10-15% случаев, сейчас 20% случаев переходят в разряд пневмонии. Если вот этот коллективный иммунитет подразумевать, то да. Но если надеетесь, что он уйдет, то нет, он не уйдет уже, кто бы что ни говорил. Это свершившийся факт», - напомнил Мясников.
При этом ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что спрос на «вакцинные туры» в Европу у граждан России растет.
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