«Африканский экстрим»: Вильфанд пообещал москвичам падение 122-летнего рекорда
В столицу придет воздух из Марокко и Туниса, при этом 23 февраля высота снега может превысить рекорд 1902 года, сказал в эфире НСН Роман Вильфанд.
В Москву в праздничные выходные придет экстремальное тепло, приправленное снежным рекордом, пообещал в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Погода экстремальная, но это слово не должно пугать. Действительно, будет очень теплая, аномально теплая погода. Это связано с тем, что, начиная с завтрашнего дня, воздушные массы будут поступать в Москву и Московскую область не просто с юга Атлантики и восточных акваторий Средиземного моря, но даже из Северной Африки: из Алжира, Марокко, Туниса. Праздничные выходные по температурному режиму будут соответствовать концу марта. Дневные температуры будут плюс 1-3 градуса в течение пятницы, субботы и воскресенье», - сказал Вильфанд.
По его словам, в пятницу также может быть побит 122-летний температурный рекорд.
«Завтра велика вероятность еще одного события. За весь период измерений, которые ведутся с 1879 года, максимальная высота снега была 60 сантиметров. Это было в 1902 году, 122 года тому назад. С большой вероятностью 23 февраля высота снега будет 60 или 61 см. Погода будет теплая, снега много, поэтому в эти три дня для москвичей возможны все удовольствия: можно кататься и на лыжах, и на санках, лепить снежную бабу с детишками. Существенных осадков не будет, может быть небольшая морось и мокрый снег, но они не испортят настроение. В самом городе будет более сложная ситуация - подтаивание снега и гололедица. Нужно смотреть под ноги и на крыши», - предупредил синоптик.
Вильфанд также сообщил, что со вторника и до конца февраля ожидаются солнечные дни и лунные ночи.
«С понедельника антициклон начнет одолевать циклон. Во вторник будет солнечная погода без осадков и сильный суточный ход – ночью около минус 10, а днем около нуля. Такой режим будет до конца месяца – ночью лунно и звездно, а днем солнечно», - заключил собеседник НСН.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обещания рекордно жаркого лета из-за природного явления Эль-Ниньо являются «уткой».
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