«Африканский экстрим»: Вильфанд пообещал москвичам падение 122-летнего рекорда

По его словам, в пятницу также может быть побит 122-летний температурный рекорд.

«Завтра велика вероятность еще одного события. За весь период измерений, которые ведутся с 1879 года, максимальная высота снега была 60 сантиметров. Это было в 1902 году, 122 года тому назад. С большой вероятностью 23 февраля высота снега будет 60 или 61 см. Погода будет теплая, снега много, поэтому в эти три дня для москвичей возможны все удовольствия: можно кататься и на лыжах, и на санках, лепить снежную бабу с детишками. Существенных осадков не будет, может быть небольшая морось и мокрый снег, но они не испортят настроение. В самом городе будет более сложная ситуация - подтаивание снега и гололедица. Нужно смотреть под ноги и на крыши», - предупредил синоптик.

Вильфанд также сообщил, что со вторника и до конца февраля ожидаются солнечные дни и лунные ночи.