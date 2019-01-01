Общество

Девятирублевая колбаса в подмосковном супермаркете напугала покупателей

10 июня20:16

«Выгодная покупка», – значится на упаковке колбасы «Чесночная», которая поступила в продажу в одном из коломенских супермаркетов. Цена указана за 100 г, но даже с учетом этого уточнения она показалась жителям Коломны подозрительной, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

В социальных сетях стали строить догадки – из каких компонентов может состоять такая колбаса. Те, кто попробовал колбасу на вкус, отметил, что она вполне съедобная. Однако специалисты напомнили, что входящая в состав «Чесночной» «мясо мехобвалки» на самом деле является «кашей» из раздробленной кости с небольшим количеством мяса с добавлением трансжиров.

Как напомнил «ПС» технолог Борис Рябинкин, котлетное мясо стоит 250 руб. за кг, свиной фарш – 190 руб. Это говорит о том, что настоящая колбаса не может стоить 90 рублей за кг.

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«Если говорить о полезных супах, я бы добавила вегетарианские щи и вегетарианский борщ. Это то, что очень распространено в России, при этом, если такой суп приготовлен не на жирном мясном бульоне, а на овощном, то это отличный источник овощей. Там может быть даже квашеная капуста, если у людей нет артериальной гипертонии, не нужно ограничивать количество соли. Это, пожалуй, самые лучшие супы», — заверила врач-диетолог.



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