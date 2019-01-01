Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой

«Росконтроль» провел проверку бедер цыплят-бройлеров. Исследование показало, что большинство исследованных образцов оказались опасны для здоровья. В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». Сообщается, что продукция только последней марки оказались безопасными для употребления. У остальных испытуемых были обнаружены такие недостатки продукции, как затхлый запах, липкая поверхность и беловато-желтый цвет с серым оттенком. Содержание микроорганизмов до 24 раз превышало максимально допустимого значения. Кроме того, в мясе первой мaрки нaшли бaктерии группы кишечной пaлочки, a в мясе второй мaрки — сaльмонеллы. Все три мaрки были включены в черный список оргaнизaции.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что ничего страшного в подобных несоответствиях продукции стандарту нет. По его словам, в летний период, подобные проблемы нередки, поскольку оборудование начинает выходить из строя.

«Во-первых, лето. Во-вторых, сейчас проблема везде и всюду с самими цехами. Цех должен иметь температуру 12 градусов, максимум 14. Цеха теплые и когда они вакуумируют, то и мясо теплое. Поэтому оно заранее уже с кишечной палочкой. Кишечная палочка – это нестрашно, потому что она проходит термообработку. Такая вот единственная проблема. Конечно, есть и халатное отношение, перевакуумирование, развакуум. Там разные причины есть. Но основная причина – неподготовленные цеха. Снимают в аренду любые помещения и начинают шлепать. А летом, как правило, ломаются кондиционеры, холодильники», - объяснил он.