Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой
Ведущий эксперт в области мясной промышленности в эфире НСН рассказал, почему наличие кишечной палочки в курином мясе, о котором заявлял «Росконтроль» не должно становится поводом для беспокойства.
«Росконтроль» провел проверку бедер цыплят-бройлеров. Исследование показало, что большинство исследованных образцов оказались опасны для здоровья. В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». Сообщается, что продукция только последней марки оказались безопасными для употребления. У остальных испытуемых были обнаружены такие недостатки продукции, как затхлый запах, липкая поверхность и беловато-желтый цвет с серым оттенком. Содержание микроорганизмов до 24 раз превышало максимально допустимого значения. Кроме того, в мясе первой мaрки нaшли бaктерии группы кишечной пaлочки, a в мясе второй мaрки — сaльмонеллы. Все три мaрки были включены в черный список оргaнизaции.
Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что ничего страшного в подобных несоответствиях продукции стандарту нет. По его словам, в летний период, подобные проблемы нередки, поскольку оборудование начинает выходить из строя.
«Во-первых, лето. Во-вторых, сейчас проблема везде и всюду с самими цехами. Цех должен иметь температуру 12 градусов, максимум 14. Цеха теплые и когда они вакуумируют, то и мясо теплое. Поэтому оно заранее уже с кишечной палочкой. Кишечная палочка – это нестрашно, потому что она проходит термообработку. Такая вот единственная проблема. Конечно, есть и халатное отношение, перевакуумирование, развакуум. Там разные причины есть. Но основная причина – неподготовленные цеха. Снимают в аренду любые помещения и начинают шлепать. А летом, как правило, ломаются кондиционеры, холодильники», - объяснил он.
Также специалиста не смутили и бактерии, которые были обнаружены в мясе, проверенном Росконтролем. Рябинкин рассказал, что избежать появления кишечной палочки в продукции очень сложно, а вот уничтожить ее, напротив, не составляет труда.
«Вы же сырую курицу есть не будете? Кишечная палочка страшна тогда, когда вы яблоки взяли, помидоры, не помыли и съели. Отравление легкое. Она не влечет же за собой никакого заболевания страшного. Кишечная палочка быстро и при любой термообработке сходит. Практически невозможно выпустить продукцию без палочки! Это нужны такие деньги на вакууматоры, помещение, чтобы соблюдался именно температурный режим», - объяснил собеседник НСН.
Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН рассказал, что начинку для пельменей из мяса высшего сорта никогда не делают.
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