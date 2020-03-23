Аэропорты заявили о риске банкротства из-за коронавируса

В письме говорится, что падение доходов приведет к тому, что аэропорты не смогут гасить долги по кредитным соглашениям.

В Ассоциации в связи с этим предлагают варианты поддержки аэропортов. Среди предлагаемых мер, в частности, временное покрытие расходов авиакомпаний на услуги аэропорта за счет госсубсидий, освобождение аэропортов от платежей за аренду аэродромов на 2020 год, а также финансирование затрат аэропортов на сохранение сотрудников.

Напомним, ранее сегодня Росавиация объявила об ограничении авиасообщения со всеми странами мира. Ограничение не будет касаться только рейсов из Москвы в столицы и крупные города ряда государства.





