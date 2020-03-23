Аэропорты заявили о риске банкротства из-за коронавируса
Российские аэропорты заявили о риске банкротства в связи с ограничительными мерами в авиаотрасли на фоне пандемии коронавируса. Письмо соответствующего содержания было направлено главе правительства Михаилу Мишустину от президента ассоциации «Аэропорты регионов» Евгения Чудновского, сообщает РИА Новости.
В письме говорится, что падение доходов приведет к тому, что аэропорты не смогут гасить долги по кредитным соглашениям.
В Ассоциации в связи с этим предлагают варианты поддержки аэропортов. Среди предлагаемых мер, в частности, временное покрытие расходов авиакомпаний на услуги аэропорта за счет госсубсидий, освобождение аэропортов от платежей за аренду аэродромов на 2020 год, а также финансирование затрат аэропортов на сохранение сотрудников.
Напомним, ранее сегодня Росавиация объявила об ограничении авиасообщения со всеми странами мира. Ограничение не будет касаться только рейсов из Москвы в столицы и крупные города ряда государства.
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