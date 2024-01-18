Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

До этого в аэропорту был объявлен план «Ковер», он был закрыт на вылет и прилет. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza». Отмечается, что вылет многих самолетов задерживался на полчаса.

План «Ковер» вводится при незаконном пересечении границы, применении оружия и боевой техники армии России по воздушному судну-нарушителю, появлении в небе неопознанных воздушных судов либо других материальных объектов. Сигнал требует немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех бортов, находящихся в воздухе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

