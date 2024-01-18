Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Московский аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме после приостановки, пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Отмечается, что возобновился прием всех рейсов.
До этого в аэропорту был объявлен план «Ковер», он был закрыт на вылет и прилет. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza». Отмечается, что вылет многих самолетов задерживался на полчаса.
План «Ковер» вводится при незаконном пересечении границы, применении оружия и боевой техники армии России по воздушному судну-нарушителю, появлении в небе неопознанных воздушных судов либо других материальных объектов. Сигнал требует немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех бортов, находящихся в воздухе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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