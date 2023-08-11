Аэропорт «Внуково» возобновил работу
11 августа 202311:15
Аэропорт «Внуково» возобновил свою работу после введенных ранее утром ограничений на полеты.
Ограничения на полеты были сняты в 10:50, авиагавань работает в штатном режиме.
Прием и выпуск самолетов во «Внуково» были приостановлены с 9:40, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.
Накануне юрист Павел Герасимов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в какую цену обходится авиакомпании посадка на запасной аэродром.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru