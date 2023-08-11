Аэропорт «Внуково» возобновил работу

Аэропорт «Внуково» возобновил свою работу после введенных ранее утром ограничений на полеты.

СМИ сообщили о закрытии неба во «Внуково» из-за беспилотника

Ограничения на полеты были сняты в 10:50, авиагавань работает в штатном режиме.

Прием и выпуск самолетов во «Внуково» были приостановлены с 9:40, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Накануне юрист Павел Герасимов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в какую цену обходится авиакомпании посадка на запасной аэродром.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Воздушное пространствоБеспилотникиВнуково Аэропорт

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