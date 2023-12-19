Аэропорт «Внуково» снял ограничения на прием и вылет воздушных судов

Аэропорт «Внуково» после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в авиагавани.

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Отмечается, что с 12:20 мск аэропорт работает на прием воздушных судов, а с 13:30 на прием и вылет самолетов.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что план «Ковер» ввели в столичных аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Отмечалось, что все борты направляют в «Шереметьево», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:СамолетыАэропортМосква

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