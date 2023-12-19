Аэропорт «Внуково» снял ограничения на прием и вылет воздушных судов
19 декабря 202314:01
Аэропорт «Внуково» после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в авиагавани.
Отмечается, что с 12:20 мск аэропорт работает на прием воздушных судов, а с 13:30 на прием и вылет самолетов.
Ранее, 19 декабря, сообщалось, что план «Ковер» ввели в столичных аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Отмечалось, что все борты направляют в «Шереметьево», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru