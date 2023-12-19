Собянин: ПВО отразила атаку дрона в Одинцовском округе

Атаку беспилотного летательного аппарата отразили в Одинцовском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Силами ПВО ... отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин указал, что на месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского дрона самолетного типа над Калужской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинПВОБеспилотники

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