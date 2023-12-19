Собянин: ПВО отразила атаку дрона в Одинцовском округе
19 декабря 202313:01
Атаку беспилотного летательного аппарата отразили в Одинцовском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО ... отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин указал, что на месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского дрона самолетного типа над Калужской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru