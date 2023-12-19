СМИ: В трех столичных аэропортах ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели в столичных аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Более 30 аэропортов оборудуют средствами обнаружения и противодействия дронам

По данным СМИ, все борты направляют в «Шереметьево». С чем связаны изменения, не уточняется.

План «Ковер» вводится при незаконном пересечении границы, применении оружия и боевой техники армии России по воздушному судну-нарушителю, появлении в небе неопознанных воздушных судов либо других материальных объектов. Сигнал требует немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех бортов, находящихся в воздухе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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