СМИ: В трех столичных аэропортах ввели план «Ковер»
План «Ковер» ввели в столичных аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
По данным СМИ, все борты направляют в «Шереметьево». С чем связаны изменения, не уточняется.
План «Ковер» вводится при незаконном пересечении границы, применении оружия и боевой техники армии России по воздушному судну-нарушителю, появлении в небе неопознанных воздушных судов либо других материальных объектов. Сигнал требует немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех бортов, находящихся в воздухе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru