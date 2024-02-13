Аэропорт в Саратове закрыт из-за ледяного дождя

По данным чрезвычайного ведомства, от старшего диспетчера ЦПУ аэропорта поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Саратовской области из-за ледяного дождя закрыта воздушная гавань.

По этой причине задержан вылет четырех рейсов: в Москву (Шереметьево и Внуково), Санкт-Петербург, а также в Минеральные Воды.

