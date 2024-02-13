Аэропорт в Саратове закрыт из-за ледяного дождя
13 февраля 202400:01
Международный аэропорт Гагарин в Саратове закрыли из-за ледяного дождя, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным чрезвычайного ведомства, от старшего диспетчера ЦПУ аэропорта поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Саратовской области из-за ледяного дождя закрыта воздушная гавань.
По этой причине задержан вылет четырех рейсов: в Москву (Шереметьево и Внуково), Санкт-Петербург, а также в Минеральные Воды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru