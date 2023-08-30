Аэропорт в Пскове возобновит работу в четверг

Псковский аэропорт возобновит работу в четверг, сейчас там проверяют состояние инфраструктуры после атаки беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

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«Если коротко: всё в порядке! С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме», - написал он.

Атака беспилотников на местную воздушную гавань произошла в ночь на среду. В результате инцидента в аэропорту начался пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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