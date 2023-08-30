Аэропорт в Пскове возобновит работу в четверг
30 августа 202317:04
Псковский аэропорт возобновит работу в четверг, сейчас там проверяют состояние инфраструктуры после атаки беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.
«Если коротко: всё в порядке! С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме», - написал он.
Атака беспилотников на местную воздушную гавань произошла в ночь на среду. В результате инцидента в аэропорту начался пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru