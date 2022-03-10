Аэропорт «Шереметьево» временно закроет терминал D
Терминал D московского аэропорта «Шереметьево» будет временно закрыт с 15 марта. Об этом НСН сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В сообщении говорится, что также будут закрыты многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади Терминала D, а движение беспилотных поездов межтерминального перехода не изменится.
В «Шереметьево» подчеркнули, что данное решение было принято «в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок», а также с целью «оптимизации и концентрации производственной деятельности» в терминалах В и С.
«Международные рейсы, выполняемые авиакомпанями Belavia, «Авиакомпания Армения», Vietnam Airlines, Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia и другими будут переведены в Терминал С, а внутренние рейсы «Аэрофлота», «России», «Ямала», «Икара», Nordwind Airlines и «Северстали» - в Терминал В», - уточнили в пресс-службе.
Ранее в компании «Аэродинамика» заявили, что ограничения на использование воздушного пространства в пределах аэропортов юга России продлены до 14 марта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- Собянин: Москва выделит 500 млн рублей на новые сети быстрого питания
- Правительство запретило вывоз более 200 товаров в недружественные страны
- Синоптик рассказал о приходе настоящей весны в Москву
- Аэропорт «Шереметьево» временно закроет терминал D
- Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей гибели
- Президентом Венгрии впервые избрали женщину
- Лукашенко и Путин встретятся в Москве 11 марта
- Медведев напомнил McDonald’s, что в России делают хорошие котлеты и булки
- СМИ: Полубояринов уйдет с поста гендиректора «Аэрофлота»
- Кулеба заявил, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru