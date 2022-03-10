Аэропорт «Шереметьево» временно закроет терминал D

В сообщении говорится, что также будут закрыты многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади Терминала D, а движение беспилотных поездов межтерминального перехода не изменится.

В «Шереметьево» подчеркнули, что данное решение было принято «в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок», а также с целью «оптимизации и концентрации производственной деятельности» в терминалах В и С.

«Международные рейсы, выполняемые авиакомпанями Belavia, «Авиакомпания Армения», Vietnam Airlines, Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia и другими будут переведены в Терминал С, а внутренние рейсы «Аэрофлота», «России», «Ямала», «Икара», Nordwind Airlines и «Северстали» - в Терминал В», - уточнили в пресс-службе.

Ранее в компании «Аэродинамика» заявили, что ограничения на использование воздушного пространства в пределах аэропортов юга России продлены до 14 марта.

