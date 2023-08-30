Аэропорт Пскова 30 августа не будет обслуживать гражданские рейсы
Аэропорт Пскова после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа. Об этом сообщила Росавиация.
Отмечается, что системы аэропорта, которые задействованы в обеспечении полетов, работают штатно. Также сообщается, что из аэропорта отменено шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два рейса авиакомпании «Икар».
В Росавиации подчеркнули, что принимаются все меры для возобновления полетов.
Военно-гражданский аэродром в Пскове подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа. Жертв и пострадавших нет. Ранее Минобороны РФ также сообщало об атаках БПЛА в Рязанской, Орловской, Брянской, Калужской и Московской областях, а также в бухте Севастополя, передает «Радиоточка НСН».
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