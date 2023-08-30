Аэропорт Пскова 30 августа не будет обслуживать гражданские рейсы

Отмечается, что системы аэропорта, которые задействованы в обеспечении полетов, работают штатно. Также сообщается, что из аэропорта отменено шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два рейса авиакомпании «Икар».

В Росавиации подчеркнули, что принимаются все меры для возобновления полетов.

Военно-гражданский аэродром в Пскове подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа. Жертв и пострадавших нет. Ранее Минобороны РФ также сообщало об атаках БПЛА в Рязанской, Орловской, Брянской, Калужской и Московской областях, а также в бухте Севастополя, передает «Радиоточка НСН».

