Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс
15 декабря 202314:03
Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод, сообщили в Росавиации.
Он выполнялся на самолете Superjet 100, пассажиров на борту не было. Полет был необходим для проверки взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.
Теперь власти будут оценивать готовность авиагавани к обслуживанию рейсов.
Накануне стало известно, что Международный Аэропорт Краснодара "Пашковский", который был закрыт с февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине, возобновит работу 25 декабря, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru