Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс

Он выполнялся на самолете Superjet 100, пассажиров на борту не было. Полет был необходим для проверки взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

Теперь власти будут оценивать готовность авиагавани к обслуживанию рейсов.

Накануне стало известно, что Международный Аэропорт Краснодара "Пашковский", который был закрыт с февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине, возобновит работу 25 декабря, напоминает Ura.ru.

