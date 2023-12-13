СМИ: Аэропорт Краснодара заработает 25 декабря
Международный Аэропорт Краснодара «Пашковский» возобновит работу 25 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.
Источники канала утверждают, что это планируемая дата разморозки воздушной гавани после завершения всех тестовых полётов и отработки схем безопасности.
Отмечается, что лётчики уже получили специальный документ, согласно которому с 14 по 24 декабря разрешается выполнения тестовых полётов в столицу Краснодарского края. По предварительным данным, планируется использовать «сочинскую схему», согласно которой следующие в Адлер самолёты обходят Ростовскую область.
Ранее в администрации Краснодарского края заявили, что 15 декабря в аэропорту Краснодара пройдет тестовый рейс, после чего работа воздушной гавани может быть возобновлена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru