СМИ: Аэропорт Краснодара заработает 25 декабря

Международный Аэропорт Краснодара «Пашковский» возобновит работу 25 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

Росавиация допускает открытие рейсов в Танзанию и на юг Африки

Источники канала утверждают, что это планируемая дата разморозки воздушной гавани после завершения всех тестовых полётов и отработки схем безопасности.

Отмечается, что лётчики уже получили специальный документ, согласно которому с 14 по 24 декабря разрешается выполнения тестовых полётов в столицу Краснодарского края. По предварительным данным, планируется использовать «сочинскую схему», согласно которой следующие в Адлер самолёты обходят Ростовскую область.

Ранее в администрации Краснодарского края заявили, что 15 декабря в аэропорту Краснодара пройдет тестовый рейс, после чего работа воздушной гавани может быть возобновлена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости /Виталий Тимкив
ТЕГИ:Запрет ПолетовПолетыАэропортКраснодар

Горячие новости

Все новости

партнеры