СМИ: Аэропорт Краснодара заработает 25 декабря

Источники канала утверждают, что это планируемая дата разморозки воздушной гавани после завершения всех тестовых полётов и отработки схем безопасности.

Отмечается, что лётчики уже получили специальный документ, согласно которому с 14 по 24 декабря разрешается выполнения тестовых полётов в столицу Краснодарского края. По предварительным данным, планируется использовать «сочинскую схему», согласно которой следующие в Адлер самолёты обходят Ростовскую область.

Ранее в администрации Краснодарского края заявили, что 15 декабря в аэропорту Краснодара пройдет тестовый рейс, после чего работа воздушной гавани может быть возобновлена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

