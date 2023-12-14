Спрос на билеты в Краснодар вырос в 3,5 раза
Спрос на бронирование отелей и перелеты в Краснодар выросли в 3,5 раза на фоне объявления об открытии аэропорта "Пашковский", сообщают "Яндекс путешествия".
Средняя длительность поездки, которой отдают предпочтения туристы – три дня. При этом стоимость билетов в ближайший к Сочи работающий аэропорт начинается от 5,7 тыс. руб. за перелет в обе стороны.
Ранее СМИ сообщали, что Международный Аэропорт Краснодара "Пашковский", который был закрыт закрыт с февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине, возобновит работу 25 декабря. В администрации региона уточнили, что тестовый рейс в аэропорту Краснодара пройдет 15 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru