«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Махачкалы в Сочи

Рейсы планируется выполнять каждый день. Первый полет по маршруту состоялся 1 июля.

Отмечается, что цена билетов на рейс составляет от 2 тысяч рублей.

Ранее в пятницу стало известно, что «Аэрофлот» возобновил прямое авиасообщение из Нальчика в Москву.



