«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Махачкалы в Сочи
1 июля 202222:59
Авиаперевозчик «Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Махачкалы в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на махачкалинский аэропорт.
Рейсы планируется выполнять каждый день. Первый полет по маршруту состоялся 1 июля.
Отмечается, что цена билетов на рейс составляет от 2 тысяч рублей.
Ранее в пятницу стало известно, что «Аэрофлот» возобновил прямое авиасообщение из Нальчика в Москву.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru