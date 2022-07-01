«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Махачкалы в Сочи

Авиаперевозчик «Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Махачкалы в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на махачкалинский аэропорт.

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Рейсы планируется выполнять каждый день. Первый полет по маршруту состоялся 1 июля.

Отмечается, что цена билетов на рейс составляет от 2 тысяч рублей.

Ранее в пятницу стало известно, что «Аэрофлот» возобновил прямое авиасообщение из Нальчика в Москву.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Аэрофлот
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