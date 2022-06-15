Топ-менеджера «Аэрофлота» Минаева арестовали по обвинению в мошенничестве
Столичный Хорошевский суд арестовал главу департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М.В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.
Топ-менеджер уже обжаловал решение суда. Как сообщает «Интерфакс», Минаев пробудет под стражей до 8 августа.
РБК уточняет, что через департамент Минаева проводилась покупка и лизинг самолетов.
В мае Хорошевский суд заочно арестовал бывшего замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой лиц. Речь шла о контракте перевозчика с американской компанией Bain на сумму около 200 млн рублей, напоминает РИА ФАН.
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