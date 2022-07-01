«Аэрофлот» возобновил прямые перелеты из Нальчика в Москву

Выполнение рейсов началось с 1 июля. По данным аэропорта, полеты будут выполняться каждый день.

Перевозчик приостановил выполнение прямых рейсов из столицы в Нальчик в мае прошлого года.

В аэропорту отметили, что из воздушной гавани в Нальчике можно улететь в любой день в Санкт-Петербург, а дважды в неделю добраться до турецкой Антальи.

