«Аэрофлот» возобновил прямые перелеты из Нальчика в Москву
1 июля 202221:59
«Аэрофлот» возобновил прямое авиасообщение из Нальчика в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорта Нальчика.
Выполнение рейсов началось с 1 июля. По данным аэропорта, полеты будут выполняться каждый день.
Перевозчик приостановил выполнение прямых рейсов из столицы в Нальчик в мае прошлого года.
В аэропорту отметили, что из воздушной гавани в Нальчике можно улететь в любой день в Санкт-Петербург, а дважды в неделю добраться до турецкой Антальи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru