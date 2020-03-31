«Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из-за ограничений на прилет в Шереметьево

«Аэрофлот» сообщает об отмене более 50 рейсов с 31 марта до 2 апреля из-за введенных ограничений по числу прибывающих пассажиров в аэропорт Шереметьево - не более 500 человек в сутки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте авиакомпании.

При этом в этот период авиакомпания выполнит семь спецрейсов. В частности, 31 марта будут совершены рейсы Москва-Дели, Бангкок-Москва, 1 апреля - Дели-Москва и Монастир-Москва, 2 апреля – Москва-Лондон-Москва, Коломбо-Москва.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах упал на 17% в марте текущего года. Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН рассказал, чем обернется ограничительная мера для российских авиакомпаний.

