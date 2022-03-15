«Аэрофлот» начал продавать билеты в Армению и Азербайджан

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать билеты в Армению и Азербайджан. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

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Так, с 21 марта организация восстановит рейсы Москва - Баку, а с 22 марта – Москва - Ереван. Перелеты будут осуществляться ежедневно. Для перевозки будут использоваться самолеты Superjet 100.

С 14 марта «Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы в Киргизию.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:АвиабилетыАрменияАзербайджанМоскваАэрофлот
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