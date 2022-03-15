«Аэрофлот» начал продавать билеты в Армению и Азербайджан
15 марта 202214:45
Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать билеты в Армению и Азербайджан. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.
Так, с 21 марта организация восстановит рейсы Москва - Баку, а с 22 марта – Москва - Ереван. Перелеты будут осуществляться ежедневно. Для перевозки будут использоваться самолеты Superjet 100.
С 14 марта «Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы в Киргизию.
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15 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru