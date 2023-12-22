«Аэрофлот» начал тестировать новую услугу перевозки животных

«Аэрофлот» запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем пассажирском кресле, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Аэрофлот» с 31 января возобновит полеты в Хошимин

Один человек сможет перевести с собой одного животного или птицу в любом из классов обслуживания. Оплата за дополнительное место будет приравнена к стоимости билета для взрослого пассажира, уточняет авиаперевозчик.

Новая услуга будет доступна до 20 марта 2024 года. Затем в компании проанализируют статистику и примут решение о том, стоит ли реализовывать ее на постоянной основе.

Ранее «Аэрофлот» заявил, что с 31 января 2024 года возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Хошимин, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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