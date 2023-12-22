«Аэрофлот» начал тестировать новую услугу перевозки животных
«Аэрофлот» запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем пассажирском кресле, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Один человек сможет перевести с собой одного животного или птицу в любом из классов обслуживания. Оплата за дополнительное место будет приравнена к стоимости билета для взрослого пассажира, уточняет авиаперевозчик.
Новая услуга будет доступна до 20 марта 2024 года. Затем в компании проанализируют статистику и примут решение о том, стоит ли реализовывать ее на постоянной основе.
Ранее «Аэрофлот» заявил, что с 31 января 2024 года возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Хошимин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru