«Аэрофлот» начал тестировать новую услугу перевозки животных

Один человек сможет перевести с собой одного животного или птицу в любом из классов обслуживания. Оплата за дополнительное место будет приравнена к стоимости билета для взрослого пассажира, уточняет авиаперевозчик.

Новая услуга будет доступна до 20 марта 2024 года. Затем в компании проанализируют статистику и примут решение о том, стоит ли реализовывать ее на постоянной основе.

Ранее «Аэрофлот» заявил, что с 31 января 2024 года возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Хошимин, передает «Радиоточка НСН».



