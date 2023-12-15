«Аэрофлот» с 31 января возобновит полеты в Хошимин
Авиакомпания «Аэрофлот» с 31 января 2024 года возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Хошимин, сообщает авиаперевозчик.
Рейсы в Вьетнам будут выполнять дважды в неделю. Первый полет запланирован на в среду, 31 января. Билеты уже доступны к продаже.
Полеты во Вьетнам ранее возобновила авиакомпания «Ираэро». Перевозчик открыл прямые рейсы по маршруту Иркутск-Ханой с 4 июня.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в интервью НСН сообщал, что открытие авиасообщения между Вьетнамом и центральной частью России будет большим подспорьем отрасли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru