«Аэрофлот» с 31 января возобновит полеты в Хошимин

Рейсы в Вьетнам будут выполнять дважды в неделю. Первый полет запланирован на в среду, 31 января. Билеты уже доступны к продаже.

Полеты во Вьетнам ранее возобновила авиакомпания «Ираэро». Перевозчик открыл прямые рейсы по маршруту Иркутск-Ханой с 4 июня.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в интервью НСН сообщал, что открытие авиасообщения между Вьетнамом и центральной частью России будет большим подспорьем отрасли.

