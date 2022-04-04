«Аэрофлот» снизит цены на полеты по России до 35%

С конца апреля по конец мая российская авиакомпания «Аэрофлот» в рамках акции снизит цены на все внутренние рейсы на 30-35%. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на компанию.

Представители авиаперевозчика подчеркнули, что пассажиры с 4 по 12 апреля 2022 года смогут купить билеты по сниженной стоимости на период полетов с 28 апреля по 31 мая 2022 года. Условия акции распространятся на собственные рейсы организации, а также на полеты авиакомпаний «Аврора» и «Россия», которые выполняются под коммерческим управлением «Аэрофлота».

Купить билеты по сниженной цене возможно на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между российскими населенными пунктами через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

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В компании добавили, что в случае снятия ограничений на полеты в города на юге России в период проведения акции «Аэрофлот» предложит специальные условия для оформления перевозки по таким маршрутам.

Представители авиаперевозчика также сообщили, что организация проведет традиционную майскую акцию в честь Победы в Великой Отечественной войне, предоставив ветеранам право на бесплатные билеты для передвижения по России и в страны СНГ с 3 по 12 мая. При этом каждый участник праздничной акции сможет оформить бесплатную перевозку сопровождающего.

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ФОТО: РИА Новости
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