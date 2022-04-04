«Аэрофлот» снизит цены на полеты по России до 35%

С конца апреля по конец мая российская авиакомпания «Аэрофлот» в рамках акции снизит цены на все внутренние рейсы на 30-35%. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на компанию.

Представители авиаперевозчика подчеркнули, что пассажиры с 4 по 12 апреля 2022 года смогут купить билеты по сниженной стоимости на период полетов с 28 апреля по 31 мая 2022 года. Условия акции распространятся на собственные рейсы организации, а также на полеты авиакомпаний «Аврора» и «Россия», которые выполняются под коммерческим управлением «Аэрофлота».

Купить билеты по сниженной цене возможно на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между российскими населенными пунктами через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.