«Аэрофлот» с 6 апреля сократит число рейсов по России
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 6 апреля сократит число рейсов по России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это временная мера вводится в связи со снижением спроса на авиаперевозки на фоне ограничения передвижений граждан. В авиакомпании добавили, что для пассажиров отмененных рейсов будет совершено перебронирование на выполняемые полеты.
Ранее сегодня стало известно, что рейсы, вывозящие жителей России из других стран, временно приостановят в полночь 4 апреля. Сроки возобновления полетов пока неизвестны.
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