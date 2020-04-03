Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 6 апреля сократит число рейсов по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это временная мера вводится в связи со снижением спроса на авиаперевозки на фоне ограничения передвижений граждан. В авиакомпании добавили, что для пассажиров отмененных рейсов будет совершено перебронирование на выполняемые полеты.

Ранее сегодня стало известно, что рейсы, вывозящие жителей России из других стран, временно приостановят в полночь 4 апреля. Сроки возобновления полетов пока неизвестны.

