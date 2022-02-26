«Аэрофлот» приостановил полеты в Прагу и Варшаву

Отмечается, что решение связано с ограничениями, которые ввели власти этих стран.

Пассажирам рейсов в эти пункты назначения будет предложены варианты возврата денег за билет, изменение даты полета или маршрута.

Ранее в пятницу «Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает полеты в Лондон и Дублин до 23 мая из-за запрета деятельности компании в Великобритании по решению властей.



