«Аэрофлот» приостановил полеты в Прагу и Варшаву

Авиаперевозчик «Аэрофлот» приостановил полеты в чешскую Прагу и польскую Варшаву до 28 марта текущего года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Отмечается, что решение связано с ограничениями, которые ввели власти этих стран.

Пассажирам рейсов в эти пункты назначения будет предложены варианты возврата денег за билет, изменение даты полета или маршрута.

Ранее в пятницу «Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает полеты в Лондон и Дублин до 23 мая из-за запрета деятельности компании в Великобритании по решению властей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаЧехияАэрофлот
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