Сбербанк в Чехии приостановил работу из-за нападений на сотрудников

Отделения Сбербанка в Чехии приостановили работу после нападения на нескольких сотрудников компании. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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По данным банка, за минувшие два дня в разных частях Чехии совершались нападения на сотрудников. Работа отделений банка приостановлена для обеспечения безопасности. В настоящее время услуги банка предоставляются только онлайн.

Sberbank Czech Republic является дочерним предприятием Сбербанка России.




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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СбербанкЧехия
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