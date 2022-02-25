Сбербанк в Чехии приостановил работу из-за нападений на сотрудников
25 февраля 202223:16
Отделения Сбербанка в Чехии приостановили работу после нападения на нескольких сотрудников компании. Об этом сообщает пресс-служба банка.
По данным банка, за минувшие два дня в разных частях Чехии совершались нападения на сотрудников. Работа отделений банка приостановлена для обеспечения безопасности. В настоящее время услуги банка предоставляются только онлайн.
Sberbank Czech Republic является дочерним предприятием Сбербанка России.
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25 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru