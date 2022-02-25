«Аэрофлот» приостанавливает рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая

Авиаперевозчик «Аэрофлот» приостанавливает полеты в Лондон и Дублин до 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Отмечается, что пассажирам данных рейсов будет предложены варианты возврата денег за билет, изменение даты полета или маршрута.

Также пассажиры смогут выбрать опцию пересадки на рейс другой авиакомпании. В авиакомпании уточнили, что при этом варианте, полет будет осуществляться в промежуточной остановкой в третьей стране.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что деятельность «Аэрофлота» в связи с санкциями против РФ будет полностью запрещена в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияАэрофлот
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