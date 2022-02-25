«Аэрофлот» приостанавливает рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая

Отмечается, что пассажирам данных рейсов будет предложены варианты возврата денег за билет, изменение даты полета или маршрута.

Также пассажиры смогут выбрать опцию пересадки на рейс другой авиакомпании. В авиакомпании уточнили, что при этом варианте, полет будет осуществляться в промежуточной остановкой в третьей стране.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что деятельность «Аэрофлота» в связи с санкциями против РФ будет полностью запрещена в стране.

