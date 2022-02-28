«Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу

Это связано с «ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями».

До этого «Аэрофлот» приостановил выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин, а также полеты в Прагу и Варшаву.

Ранее сообщалось, что РФ закрыла воздушное пространство для рейсов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. Ограничения включают транзитные полеты через рсосийское воздушное пространство.

