«Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил об отмене всех рейсов в Европу, сообщают «Известия».

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Это связано с «ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями».

До этого «Аэрофлот» приостановил выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин, а также полеты в Прагу и Варшаву.

Ранее сообщалось, что РФ закрыла воздушное пространство для рейсов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. Ограничения включают транзитные полеты через рсосийское воздушное пространство.

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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