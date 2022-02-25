Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу
Авиакомпания S7 Airlines отменяет все рейсы в Европы с 26 февраля по 13 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.
Отмена рейсов связана с закрытием воздушного пространства сразу несколькими европейскими странами.
Всего под отмену попадут 16 городов: Бургас, Варна, Мюнхен, Вена, Дюссельдорф, Берлин, Верона, Болонья, Милан, Аликанте, Барселона, Ларнака, Пафос, Салоники, Ницца, Париж.
В S7 подчеркнули, что пассажиры смогут вернуть полную стоимость билета. Также авиакомпания временно приостановила продажу билетов в эти направления и после 13 марта.
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