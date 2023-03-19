«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи из-за метеоусловий
«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта, сообщает перевозчик.
Это связано с неблагоприятными метеоусловиями. Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт. Специалисты компании оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием билетов.
Пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить возврат денег.
Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «Ижавиа» возместит пассажирам рейса из Ижевска в Сочи расходы за потерянный день отпуска.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 155 / сут.
- «Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи из-за метеоусловий
- ЕС пообещал Сербии и Косову инвестиции за нормализацию отношений
- «Ижавиа» возместит расходы пассажирам рейса из Ижевска в Сочи
- Сбивший семью в Крыму водитель был пьян
- Американская полиция заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам
- В Крыму автомобиль сбил пять человек
- Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи
- Медведев призвал отправить на свалку истории Байдена с сыном
- Прокурор МУС высказал сожаление из-за ордера на арест Путина
- Эрдоган: Срок зерновой сделки продлен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru