«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи из-за метеоусловий

Это связано с неблагоприятными метеоусловиями. Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт. Специалисты компании оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием билетов.

Пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить возврат денег.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «Ижавиа» возместит пассажирам рейса из Ижевска в Сочи расходы за потерянный день отпуска.

