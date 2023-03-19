«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи из-за метеоусловий

«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта, сообщает перевозчик.

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Это связано с неблагоприятными метеоусловиями. Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт. Специалисты компании оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием билетов.

Пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить возврат денег.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «Ижавиа» возместит пассажирам рейса из Ижевска в Сочи расходы за потерянный день отпуска.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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