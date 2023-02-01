«Аэрофлот» выступил за перевозку ручной клади по новым правилам

Компания «Аэрофлот» планирует инициировать пересмотр Федеральных авиационных правил (ФАП) в части провоза ручной клади, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора Сергея Александровского.

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По его словам, изменения необходимы, в том числе для эффективной работы лоукостера «Победа», так как неоднозначность трактования ФАП в части провоза багажа и, в частности, ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели перевозчика и к увеличению стоимости авиаперевозки.

Александровский отметил, что лоукостер «специально рассчитывал размеры и объемы ручной клади, которую можно перевозить в салоне самолета типа Boeing 737-800».

В январе лоукостер «Победа» не смог защитить своё право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ТуризмАвиакомпанииАвиацияАэрофлот
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