«Аэрофлот» остановил возврат денег по отмененным рейсам

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о том, что авиакомпания «Аэрофлот» приостановила возможность оформления возврата денег за отмененные рейсы. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что система авиакомпании технически не дает произвести оформление как добровольного, так и вынужденного возврата. В АТОР эту информацию предоставили партнеры авиакомпании.

По данным ассоциации, возможность возврата еще была доступна на предыдущей неделе. Как уточняет газета, в «Аэрофлоте» этот вопрос пока не прокомментировали.

Ранее сегодня сообщалось, что в ближайшие дни россиян, пожелавших вернуться домой, заберут отечественные авиакомпании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в интервью НСН, что без помощи никто не останется.

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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