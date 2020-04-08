«Аэрофлот» остановил возврат денег по отмененным рейсам

Отмечается, что система авиакомпании технически не дает произвести оформление как добровольного, так и вынужденного возврата. В АТОР эту информацию предоставили партнеры авиакомпании.

По данным ассоциации, возможность возврата еще была доступна на предыдущей неделе. Как уточняет газета, в «Аэрофлоте» этот вопрос пока не прокомментировали.

Ранее сегодня сообщалось, что в ближайшие дни россиян, пожелавших вернуться домой, заберут отечественные авиакомпании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в интервью НСН, что без помощи никто не останется.

