Летят, но пока не все дома. Росавиция продолжает возвращать россиян на Родину

Россияне, которые захотели вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота». По расчетным данным время прибытия в аэропорт Шереметьево около 15:20 мск. Но одного борта не хватило, что домой смогли попасть все желающие. В российском посольстве отметили, что знают о сложившейся ситуации и будут продолжать работу в этом направлении.

Рабочая группа, которая координирует вывоз россиян из-за границы, составила предварительный график вывозных рейсов. Согласно ему, 8 апреля «Аэрофлот» выполнит рейсы не только из Нью-Йорка в Москву, но и из Мале. На следующий день возможна доставка из Денпасара.

Запланированы рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург 10 апреля. В эти же города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки». На 10 апреля в предварительный график включены два рейса авиакомпании «Сибирь»: из Бангкока в Иркутск и Новосибирск, а также рейс из Токио во Владивосток. Вывоз наших граждан из Бангкока может быть продолжен 11 апреля рейсом «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург. Также, возможно, в этот день будет совершён рейс из Антальи в столицу России.

«Уральские авиалинии» планируют доставить пассажиров из Бангкока в Красноярск, Казань и Уфу. В предварительном плане на 12 и 13 апреля есть рейсы «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.

Окончательный график вывозных рейсов будет утверждаться оперативным штабом правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью НСН, что ведомство готовит разъяснения для россиян, оказавшихся после закрытия воздушных границ за пределами России, как и когда им можно будет вернуться на родину.

«Пришел новый пакет документов. Будем готовить соответствующий комментарий, работа над графиком вывоза россиян из-за границы будет возобновлена», - сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Напомним, на вывозные рейсы могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. При этом, они должны в обязательном порядке зарегистрированы на портале госуслуг. Сейчас в списках Минкомсвязи РФ зарегистрировано около 25,8 тыс. человек.

Сезон отпусков практически сорван, предприятия туротрасли подсчитывают убытки. Так руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН заявил, что после прекращения авиасообщения как регулярного, так и чартерного, убытки отрасли будут огромными.

«Точные цифры назвать достаточно сложно, потому что мы не знаем, как долго это продлится. Оценки до конца года разнятся от 100 до 300 млрд рублей. Как следствие, если не будут каким-то образом компенсироваться эти выпадающие доходы, то многие авиакомпании, естественно, прекратят свой бизнес. Как много – сказать тоже сложно, потому что в зоне риска находятся все авиакомпании. Именно международные рейсы, в отличие от внутренних, как правило, доходные, то есть прибыльные. Если правительство прямым образом не будет субсидировать и компенсировать эти выпадающие доходы, то многие авиакомпании остановятся. Ситуация очень серьезная, которую полумерами решить невозможно», - сказал он.

