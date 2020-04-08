Росавиация составила график вывоза россиян из-за границы

Росавиация составила предварительный график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля. Об этом проинформировала пресс-служба Минтранса России.

На среду, 8 апреля, в Москву запланированы два рейса из Нью-Йорка и Мале, а 9-го апреля планируется доставить в российскую столицу россиян из Денпасара, сообщает «Москва 24».

Если у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он сможет лететь бесплатно, пишет
«Газета.ру».

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В настоящее время желание вернуться из-за рубежа выразили 25,8 тысячи человек.

Сегодня утром из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту, сообщает RT.

Ранее Минтранс сообщил о порядке вывоза российских туристов из-за границы, а также о том, что цена билетов на такие рейсы будет фиксированной.



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ФОТО: pixabay.com
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