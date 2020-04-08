Росавиация составила график вывоза россиян из-за границы

Росавиация составила предварительный график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля. Об этом проинформировала пресс-служба Минтранса России.

На среду, 8 апреля, в Москву запланированы два рейса из Нью-Йорка и Мале, а 9-го апреля планируется доставить в российскую столицу россиян из Денпасара, сообщает «Москва 24».

Если у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он сможет лететь бесплатно, пишет

«Газета.ру».