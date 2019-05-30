«Аэрофлот» опроверг слова эксперта МАК о причинах катастрофы с SSJ-100
В «Аэрофлоте» назвали недопустимыми предварительные выводы о причинах катастрофы с самолётом SSJ-100 5 мая в Шереметьеве, сообщает РБК.
Так в пресс-службе авиакомпании ответили эксперту МАК Владимиру Кофману на его слова о том, что, несмотря на отсутствие официального заключения, причины катастрофы уже известны.
«Там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», - цитирует Кофмана Ura.ru.
Однако в «Аэрофлоте», которому и принадлежал самолёт, не согласились с выводами, призвав подождать окончательных итогов расследования.
«Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать», - заявили в авиакомпании.
По словам Кофмана, финальный отчёт МАК будет опубликован 5 июня, сообщает «Свободная Пресса».
Напомним, самолёт «Аэрофлота» SSJ-100 загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево». Жертвами трагедии стал 41 человек.
Ранее бывший конструктор ОКБ «Сухой» на пресс-конференции НСН рассказал о причинах трагедии в Шереметьеве.
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