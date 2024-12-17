«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов на 23 направления

Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к продаже субсидируемых билетов на 23 направления на 2025 год, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» первым в стране возьмет самолеты в «мокрый» лизинг

Перелеты будут субсидироваться из Москвы и обратно, включая Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск и Владивосток. Также по льготной стоимости можно будет приобрести билеты из Санкт-Петербурга в Калининград.

Ранее стало известно, что в России исчезнут прямые рейсы Москва — Владивосток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиацияАэрофлот

Горячие новости

Все новости

партнеры