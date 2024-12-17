«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов на 23 направления
17 декабря 202404:30
Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к продаже субсидируемых билетов на 23 направления на 2025 год, сообщает пресс-служба перевозчика.
Перелеты будут субсидироваться из Москвы и обратно, включая Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск и Владивосток. Также по льготной стоимости можно будет приобрести билеты из Санкт-Петербурга в Калининград.
Ранее стало известно, что в России исчезнут прямые рейсы Москва — Владивосток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru