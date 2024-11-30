«Аэрофлот» первым в стране возьмет самолеты в «мокрый» лизинг

Авиакомпания «Аэрофлот» первой в России возьмет самолеты в «мокрый» лизинг. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Компания арендовала три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 с экипажами после договоренностей с авиаперевозчиком iFly. Количество лайнеров A330 в парке «Аэрофлота» достигнет 15.

Как ожидается, на первом этапе на воздушных судах iFly будут выполняться перевозки между Москвой и Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском.

Как отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров, новый для России «мокрый» лизинг поспособствует развитию гражданской авиации в России. Перевозчики, арендующие технику, смогут оперативно наращивать парк самолетов, при этом передающие лайнеры компании получат возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал полный переход на отечественное ПО в 2025 году.

