«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год
Стартовали продажа авиабилетов на 2023 год от «Аэрофлота» по субсидируемым тарифам, сообщает перевозчик.
Такие билеты доступны для всех жителей Дальневосточного федерального округа и для льготной категории граждан. Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» «Россия», «Аврора», выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.
Субсидируемые билеты доступны для жителей с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для детей до 12 лет требуется предоставление свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельства о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей.
Тарифы действуют на прямые рейсы из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Анадыря в Москву и из Владивостока в Санкт-Петербург с 2 июня по 18 сентября 2023 года.
По программе субсидированных перевозок для льготных категорий граждан билет в экономическом классе могут приобрести россияне в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.
Ранее Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2023 году региональных авиамаршрутов. На реализацию программы выделено 9 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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