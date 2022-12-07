«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год

Такие билеты доступны для всех жителей Дальневосточного федерального округа и для льготной категории граждан. Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» «Россия», «Аврора», выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.

Субсидируемые билеты доступны для жителей с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для детей до 12 лет требуется предоставление свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельства о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей.

Тарифы действуют на прямые рейсы из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Анадыря в Москву и из Владивостока в Санкт-Петербург с 2 июня по 18 сентября 2023 года.

По программе субсидированных перевозок для льготных категорий граждан билет в экономическом классе могут приобрести россияне в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

Ранее Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2023 году региональных авиамаршрутов. На реализацию программы выделено 9 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

