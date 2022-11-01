В РФ утвердили субсидируемые региональные маршруты на 2023 год

Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2023 году региональных авиамаршрутов, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Аэрофлот» прекратил продажу субсидируемых билетов

На реализацию программы выделено 9 млрд рублей. Она начнется с 1 января 2023 года. В продажу поступит более 4 млн билетов по 308 направлениям по специальному тарифу. Субсидирование затронет 17 перевозчиков, в том числе крупнейшего - «Аэрофлот».

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН посоветовал россиянам обращаться в суд, если иностранные авиакомпании отменили рейс и не вернули деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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