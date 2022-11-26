«Аэрофлот» впервые запустил прямые рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет
Авиакомпания «Аэрофлот» впервые в истории аэропорта Владивостока запустила прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Торжественная церемония открытия первого рейса состоялась в субботу.
«Запуск прямых регулярных рейсов Аэрофлота из Владивостока в Таиланд – это знаковое событие и для самой авиакомпании, и для дальневосточного региона. Мы знаем, насколько долгожданным для дальневосточников было открытие продаж на этом направлении. <...> Стоит отметить, что направление доступно не только для жителей Владивостока: транзитные перелеты с пересадкой во Владивостоке возможны из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана», — сообщила директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Липицкая.
Рейсы по маршруту Владивосток – Бангкок - Владивосток будут отправляться по четвергам и воскресеньям, на остров Пхукет — по средам и субботам.
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