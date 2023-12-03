«Аэроэкспресс» работает штатно в Москве

Несмотря на сильный снегопад в Москве поезда «Аэроэкспресс» аботают в штатном режиме в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

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Для очистки рельсов от снега на Московской железной дороге задействовали около 2 тыс человек, еще около 1 тысячи заняты расчисткой платформ.

Перевозчик заверил, что при необходимости привлечет дополнительные силы для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега.

Накануне более 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за непогоды. Об этом сообщает сервис «Яндекс Расписание».

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ФОТО: РИА Новости
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