«Аэроэкспресс» работает штатно в Москве
3 декабря 202313:04
Несмотря на сильный снегопад в Москве поезда «Аэроэкспресс» аботают в штатном режиме в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.
Для очистки рельсов от снега на Московской железной дороге задействовали около 2 тыс человек, еще около 1 тысячи заняты расчисткой платформ.
Перевозчик заверил, что при необходимости привлечет дополнительные силы для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега.
Накануне более 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за непогоды. Об этом сообщает сервис «Яндекс Расписание».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru